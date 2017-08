Le 1er mai c'est la Fête des Coureurs à Tours

Avec une nouvelle édition des Foulées de l'Arche.

C'est la 3ème édition mais c'est déjà devenu une tradition : le 1er mai, jour de la Fête du Travail, on se lève tôt et on va courir à Tours Nord, au coeur du quartier commerçant totalement déserté pour l'occasion, en ce jour férié ou vraiment rien n'est ouvert (même le bus et le tram ne circulent pas). Ca s'appelle les Foulées de l'Arche, et c'est donc reparti pour un tour. Seul ou en groupe, puisqu'il y a aussi un challenge pour les entreprises sur 5 ou 10km, selon vos ambitions.

A noter qu'une partie des bénéfices de l'événement permet de soutenir Magie à l'Hôpital, association intervenant sur Clocheville à Tours. L'entreprise lauréate du défi des professionnels recevra par ailleurs une récompense à partager. Infos : contact@lcse-sportentreprise.fr.