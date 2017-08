Camille Esteban a encore ses chances dans "The Voice"

L'étudiante tourangelle a disputé sa battle sur une chanson de Sia samedi soir.

Quelle soirée pour Camille Esteban ce 15 avril dans The Voice sur TF1. L'étudiante tourangelle de 20 ans, originaire du Loir-et-Cher, passait sur la scène de l'émission de découvertes de talents pour la seconde fois. Après avoir impressionné Florent Pagny avec une chanson de Diam's lors des auditions à l'aveugle, la jeune femme a disputé la seconde épreuve : les battles.

Le concept : avec une autre candidate, Shaby, elle a chanté un tube de Sia en duo : Cheap Thrills. Les deux artistes ont tout donné, ça s'est clairement vu à l'écran et les 4 coachs de l'émission ont semble-t-il apprécié le spectacle... "Camille a un grain, un groove écorché vif. Quelle surprise ! Tu t'en es sortie haut la main !" l'a félicité M Pokora juste après la chanson, "Camille c'était plus frontal, plus authentique. Rien que pour ça j'ai envie de te garder" a souligné Zazie de son côté, tandis que Mika penchait plutôt pour son adversaire sur le ring.

Mais c'est Florent Pagny qui avait le dernier mot et il n'a pas beaucoup hésité en souhaitant poursuivre l'aventure avec Shaby. Coup de chance pour Camille Esteban : notre candidate tourangelle a été repêchée par M Pokora et conserve donc une chance de poursuivre l'aventure : "ce n'est pas fini !" lui a lancé l'artiste, "c'est norme !", a commenté la ligérienne. Désormais, elle va attendre la fin des battles en espérant que M Pokora n'aura pas envie de voler un autre talent à un coach à l'issue d'une battle. Si il buzze à nouveau, l'aventure sera terminée pour elle. Sinon, elle la poursuivra dans son équipe.

Samedi soir, la prestation de Camille Esteban a été suivie par plus de 5,5 millions de télespectateurs. Vous pouvez la revoir ici sur le site de TF1 mais aussi (re)lire le portrait que nous avions consacré à Camille il y a quelques semaines.