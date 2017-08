Le Tours Volley Ball est un champion d'Europe renversant !

Il a remporté la Coupe d'Europe CEV avec la manière.

L'élimination en quart de finale du championnat de France est d'ores et déjà oubliée. Un mauvais souvenir. C'est vrai après tout, Tours est désormais champion d'Europe de volley ! Ce samedi soir, le TVB a remporté la finale de la Coupe CEV, la deuxième coupe européenne. Et en plus, les Tourangeaux ont renversé le cours de l'histoire.

Quel avantage ce match retour à domicile ! Battus 3-0 à l'aller à Trentino en Italie, les coéquipiers de David Konecny étaient bien mal en point mais ils ont su trouver les forces, la rage, la bravoure et l'agilité pour gagner cette deuxième manche et en plus mettre au tapis un grand d'Europe.

Devant un Palais des Sports chauffé à blanc, plein comme un oeuf, et tellement bruyant, les volleyeurs ont réalisé ce qui n'est ni plus ni moins qu'un exploit : victoire 3 sets à 1 et 15-13 dans un set en or de toute beauté, permettant à l'équipe de soulever le trophée de cette Coupe CEV. De pouvoir afficher une nouvelle fois dans son histoire cette mention à son palmarès : champion d'Europe. Même fatigué, même irrégulier, le TVB est un grand club. Il l'a montré ce week-end face à son public, face à ses adversaires italiens, et surtout face à tout un continent.

Voici les images du podium, le genre de photos dont on ne se lasse pas...

Philippe MAITRE