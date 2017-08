Olivier De Benoist à Tours mi-décembre

Il refait le film de sa vie.

Le pitch :

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s'attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle !



Prenant conscience de sa légère obsession à l'égard de la gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c'est l'heure du bilan... ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique...



À 40 ans on arrête les conneries... ou on les commence !



Tarifs :



Catégorie 1 assis numéroté : 36 € - *TARIF CE ET GROUPES : 33 €

Catégorie 2 assis numéroté : 32 €

PMR et ACC : 32 €