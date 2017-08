Le Tours FC gagne et prend un peu le large

Le reportage photo d'Info-Tours.fr au match Tours-Sochaux.

Le Tours FC a vraiment envie de rester en Ligue 2, et ça se voit. Ce vendredi soir c'est Sochaux qui venait se confronter aux ciel et noir à la Vallée du Cher. Une équipe mieux classée, venant affronter un club en forme sur une bonne série de 6 matchs sans défaite. Ca n'a pas vraiment bien commencé pour les Tourangeaux, menés 1-0 par les Sochaliens à la 18ème minute.

Mais après ça, les joueurs ont renversé la tendance, et avec la manière. Dès la mi-temps ils menaient 2-1 grâce à Miguel (30ème) puis Bennacer sur coup franc à la 43ème... En seconde période, le TFC a géré, encouragé par 5 500 spectateurs (une affluence sur la moyenne haute de la saison). Et il a su exploiter les 4 minutes de temps additionnel à la fin du match pour creuser l'écart : Denis Bouanga a marqué à la 92ème, avec classe.

3-1 score final, c'est une bonne opération qui permet à Tours de consolider sa 16ème place au classement à 5 points d'Orléans - barragiste - qui a perdu ce vendredi. Si Auxerre perd également lors de cette 33ème journée, les Tourangeaux auront encore un peu plus d'air et pourraient même espérer aller lorgner du côté de la 15ème place. Le maintien n'est pas encore acquis, mais la dynamique se poursuit. On en est désormais à 7 matchs sans défaite. Ca compte.

Voici les photos de la soirée...

Philippe MAITRE