Printemps de Bourges : trains spéciaux entre le Cher et Tours

Même en plein milieu de la nuit.

Bourges, c'est loin de Tours. Si c'est votre seul argument pour ne pas aller profiter du Printemps de Bourges, 1er grand festival de l'année qui débute ce mardi 18 avril, ce n'est pas vraiment une bonne excuse. Comme chaque année, la SNCF propose des trains spéciaux pour rejoindre la capitale du Cher depuis la Touraine et donc savourer sans stresser les concerts de Renaud, Fishback, Disiz La Peste, Placebo, Last Train, Kery James, Camille (qui viendra ensuite en juillet à Terres du Son à Monts), Cheveu, Vianney (lui attendu à Avoine début juillet), Jain, Her, Fakear, Calypso Rose, Juliette Armanet, The Pirouettes... Bref, tous ces artistes, dont beaucoup de découvertes, attendus jusqu'à dimanche.

Donc, si vous prenez le train, c'est 50% de réduction en TER depuis toutes les gares de la région Centre-Val de Loire, des départs en pleine nuit (à 3h30 et 6h) de Bourges vers Tours, des cars TER nocturnes (où il sera permis de dormir), des navettes bus gratuites de la gare de Bourges au site du festival... Bref, tout un arsenal pour vous faciliter la vie. 60 000 festivaliers sont attendus sur les 5 jours.