"La Joconde", "Le Penseur" et "Le Radeau de la Méduse" sont à Tours

Des œuvres qui rajeunissent et se féminisent grâce à Philippe Lucchese.

On peut dire qu'il était attendu ce vernissage. Couru, avec beaucoup de têtes tourangelles connues (élus, artistes, photographes...) Ce jeudi soir, le photographe tourangeau Philippe Lucchese a rempli l'Hôtel Gouin et sa cour, vu qu'il expose dans le monument jusqu'au 14 mai. Nous avons ainsi pu découvrir en vrai les grandes œuvres de l’histoire de l’art qu'il a revisitées en photo avec des modèles exclusivement féminins.

Plus de 200 personnes présentes à ce vernissage, donc, avec en particulier les participants du projet Ulule : 156 donateurs grâce à qui cette exposition a pu se faire ! 5410€ de collectés sur un objectif de 5000€ afin de financer l’impression des 30 pièces de l’exposition photo « L’Histoire de l’art au féminin » avec des grands tirages sur toile allant de 100x70cm à 4m/3m. On découvre alors La Joconde avec un tatouage, une version entièrement féminine du Radeau de la Méduse, Le Penseur de Rodin qui devient une penseuse avec des dread... C'est culotté, coloré, moderne, doux et ennivrant.

L'ensemble offre une exposition grandiose à ne pas manquer sur 3 étages dont le dernier magistral (on n'en dira pas beaucoup plus pour vous laisser la surprise, mais un indice se cache dans le portrait de Philippe Lucchese que nous avons publié il y a quelques jours). Voici quelques images ci-dessous... Du reste, rendez-vous d'ici le 14 mai à l’Hôtel Goüin – 25 Rue du Commerce à Tours (chaque après-midi du jeudi au dimanche, entrée libre)

Isabelle ANNO