Des macarons en gare de Tours

Et plein d'autres sucreries.

A Tours, il y a déjà quelques excellentes boutiques de macarons (L'Instant Boudoir, par exemple), et en voici une de plus : Le Monde du Macaron. Cette dernière n'est pas située n'importe où : elle a trouvé un emplacement au coeur de la gare du centre-ville, entre le tabac-presse et la sandwicherie.

On sait depuis quelques temps que la SNCF veut mettre de plus en plus de vie dans ses gares, en faire des lieux de passage où l'on ne vient plus seulement prendre un train. Accueillir des franchises est donc pour elle un bonus. Ce nouveau magasin n'échappe pas à la règle puisque Le Monde du Macaron s'affiche déjà dans une vingtaine d'autres villes. Dans les rayons : des macarons sucrés et salés (citron vert-cactus ou chèvre-basilic), des chocolats, des pâtes de fruits... Des smoothies, milkshakes et thés glacés l'été... Des produits qui seront proposés à la dégustation le 3 mai prochain dès 10h.

Ca fait en tout cas un comptoir de sucreries supplémentaire pour les voyageurs gourmands. Ceux qui sont plus soucieux de l'équilibre alimentaire n'oublieront pas que chaque vendredi en fin de journée ce sont des fruits et légumes bio qui sont vendus dans le hall de la station. Et pourquoi pas un jour dans une boutique pérenne ?