Apéro et bonbons anciens vendredi soir

Rillettes de Tours, chocolats aux fleurs, bonbons aux fruits (comme au raisin)...

Il y a un an, nous évoquions l'installation de l'enseigne Délices Lamarque à Tours, boutique se caractérisant par son grand catalogue de confiseries, et notamment de bonbons historiques (en plus d'une sélection de produits locaux).

Ce vendredi 14 avril, à partir de 19h, elle organise un apéro Rue du Commerce pour faire déguster à la fois les spécialités de notre région (poissons de Loire, rillettes de Tours, nougat de Tours) mais aussi ces fameux bonbons qui rappelleront des souvenirs à certains ou feront découvrir de nouveaux goûts sucrés aux plus jeunes (vins, chocolats et biscuits seront aussi de la partie).

Entrée à la dégustation gratuite et remise de 10% sur la boutique pendant la soirée.