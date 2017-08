Nouvelle manifestation des motards à Tours

Suite à deux accidents mortels en quelques jours.

Deux motards victimes de la route en à peine une semaine en Indre-et-Loire : c'est trop pour la délégation tourangelle de la Fédération Française des Motards en Colère qui organise du coup un rassemblement ce week-end :

"Les accidents de motards sont souvent imputables avant tout à l’inattention des automobilistes. La FFMC considère également que les nids de poules, rainurages, glissières dites de sécurité non doublées, déformations de la chaussée sont autant de facteurs de risques pour les motards. Ajoutons les dos d’âne et autres ralentisseurs hors-normes, mal installés ou inadaptés au sujet desquels nous avons alerté le Préfet par courrier, sans réaction à ce jour et vous comprendrez notre ras le bol !" explique l'association dans un communique.

La FFMC37 organise donc une manifestation pour mettre "les pouvoirs publics devant leurs responsabilités" ce samedi 8 avril à partir de 13h30 sur le parking derrière Ikea Tours.

A noter que ce week-end s'annonce encore très beau et qu'il y aura probablement du monde sur les routes tourangelles donc des risques d'accidents. Ce vendredi est par ailleurs synonyme de début des vacances de Pâques pour les élèves de notre académie. Il est classé vert sur les routes mais ce samedi ce sera orange avec des risques de bouchons en direction du sud sur l'A10, notamment.

Dernière information routière : les contrôles seront nombreux ces prochains jours en Touraine. Ceux menés du 30 mars au 5 avril ont débouché sur 455 contraventions dressées par les gendarmes et policiers, dont 324 pour excès de vitesse. 55 permis ont été saisis dont 36 pour des personnes roulant plus de 40km/h au-delà de la vitesse limite autorisée. 11 autres ont perdu leur permis à cause de l'alcool et 8 suite à une consommation de stupéfiants.

Màj dimanche 9 avril : Au final, une petite centaine de motards se sont rassemblés avant de partir marquer les points noirs du réseau routier départemental (nids de poules, barrières de sécurité à double foyer...). Une minute de slence a été respectée à Nazelles-Négron, sur le lieu où un motard a eu un accident mortel il y a quelques jours (photos Morgan Morvan).