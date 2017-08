PRESIDENTIELLE : Tours accueille la caravane des Insoumis

Ce sera mardi, au Beffroi.

La caravane insoumise fait étape au Beffroi de Tours dans le cadre de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Elle sera Esplanade François Mitterrand ce mardi 11 avril 2017 de 10h00 à 18h00.

"La caravane va créer un espace convivial de discussion avec les habitants, l'orateur.trice national et les candidats de la 5e circonscription investis par "la France insoumise" : Constance Ascar et Stéphane Renaud. Afin de porter notre programme dans ce quartier populaire, l’Avenir en commun, pour convaincre, laisser la parole aux citoyens et pour informer sur les droits sociaux" explique le mouvement mélenchoniste. Son message : "ne laissons pas passer notre tour. Votons ensemble, nous en avons le pouvoir : c’est la force du peuple !"