Jean-Marie Bigard va présenter "Vive la Crise" à Tours

Le film sort juste après le second tour de la présidentielle, et ce n'est pas tout à fait un hasard.

Pitch du film :

Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la climatisation nationale, se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.

Ce film de Jean-François Dory avec Jean-Marie Bigard sortira le 10 mai et sera présenté en avant-première par son réalisateur et son acteur le mardi 18 avril à 20h au CGR des Deux-Lions à Tours. Voici la bande annonce :