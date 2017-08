A Tours, mélange de danses explosif avec Rock The Ballet

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

En repoussant leurs limites, les Bad Boys of Dance et les Pretty Girls of Dance ont enthousiasmé le public tourangeau ce vendredi soir lors du spectacle Rock The Ballet au Vinci (créé par Rasta Thomas et Adrienne Canterna).

Ils ont proposé un mariage explosif entre ballet et rock, moderne, décalé. Dans ce nouveau show remarquable, passion, humour, prouesses techniques mêlant des pas de classique, jazz, hip hop, acrobatie et arts martiaux étaient combinés sur scène tant par la performance technique que chorégraphique de par ces danseurs américains, d'une agilité, d'une souplesse incomparables, charismatiques, sexy, séduisants et époustouflants.

La salle fût électrisée, enflammée, fascinée, transportée sur des tubes de Coldplay, Prince, Lenny Kravits, Queen, U2, Kanye West et bien d'autres... On y crie, on y hurle et on y applaudit... Cette compagnie au succès international devenue la coqueluche des adolescent(e)s est artistiquement irrésistible, impressionnante, exceptionnelle.

Voici les images...

Patricia PIREYRE