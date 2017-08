A Tours et Joué, pas de tram après 21h30 pendant 6 jours

Il faut contrôler les câbles alimentant les rames en électricité.

Il faut le faire une fois par an, et c'est donc le moment : le contrôle des plus de 26km de câbles qui permettent au tram de Tours de s'alimenter en électricité entre Joué-lès-Tours et la gare de Tours et de la Place Choiseul à Vaucanson. Les opérations se font de nuit afin d'entraîner le moins de perturbations possibles.

Cependant, après des interventions sans incidences sur Joué-lès-Tours et Tours ces dernières semaines, à partir de ce dimanche 9 avril, les opérations prévues sur toute la partie de la ligne A située au Nord de la Loire vont non seulement entraîner des nuisances sonores pour les riverains mais aussi des perturbations pour les voyageurs.

Ainsi, jusqu'au 14 avril, dnc jusqu'à vendredi soir, l'arrêt complet de la ligne de tram sera nécessaire dès 21h37, précises. Jusqu'à 1h du matin, des bus Plan B assureront un service de substitution. Les ouvriers seront eux présents jusqu'au petit matin, la ligne reprendra d'ailleurs du service normalement dès 5h. Les détails et horaires des bus sont disponibles sur filbleu.fr.