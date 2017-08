TOURS : A 81 ans, il fait 6 788 abdos en 1h. Record du monde !

Roger Prévost a été au bout de son effort, 16 ans après son premier record.

C’est un sportif hors du commun, le genre de héros du quotidien. Cet après-midi Roger Prévost a fait le show pendant 1h depuis la salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Le spectacle était un peu répétitif mais terriblement insolite : allongé sur l’estrade, à quelques centimètres du drapeau tricolore, le retraité de 81 ans a passé une heure entière à faire des abdos. Beaucoup d’abdos : 6 788, soit plus de 110 mouvements par minute, il ne lui fallait même pas une seconde pour descendre et remonter ses épaules.

Ce défi fait rentrer le Tourangeau dans l’histoire : Roger Prévost est recordman du monde de sa discipline. Ce n’est pas la première fois, mais là il améliore son score et avec la manière : « en 2001, j’ai fait 6 052 abdos et j’étais donc détenteur du record. » 16 ans plus tard, il a toujours autant la forme, voire plus puisque ses muscles ont tenu et on accéléré le mouvement : « ça n’a pas été facile tout le temps. J’ai eu des coups de mou, le bruit m’a un peu déconcentré » a concédé l’athlète après avoir repris ses esprits.

Surveillé par un huissier qui ne l’a pas quitté du regard pendant toute sa performance, Roger Prévost avait une mécanique bien huilée : avant de s’installer, il a fait 5 minutes de vélo pour faire monter son rythme cardiaque. Puis il a commencé par quelques abdos pour se mettre dans le rythme. Une fois sa vitesse de croisière atteinte, il a laissé le chronomètre s’enclencher et ne s’est plus arrêté pendant les 60 minutes suivantes, faisant même quelques secondes de rab’ le temps de reprendre ses esprits une fois le temps écoulé. Et avant de répondre à qui que se soit, il a bien insisté : « je fais mes étirements. »

Encouragé par quelques dizaines de personnes qui ont fait le déplacement pour l’occasion (et qui étaient particulièrement admiratives, jalouses ou avouaient leur incapacité à faire la même chose), Roger Prévost réussit donc là un sacré tour de force, lui qui s’entraîne en permanence dans sa salle de sport personnelle. Aidé de sponsors pour soutenir cette tentative de record, on notera aussi qu’il a transpiré en écoutant une seule musique en boucle : la bande original du film Le Professionnel. Ca lui va plutôt bien… même s’il n’a pas atteint son objectif initial qui était de dépasser la barre des 7 000 abdos (il en a fait 3 500 en une demi heure). Interrogé après l’effort, il confiait qu’il n’avait pas prévu de se remettre en selle de sitôt pour tenter de s’améliorer : « on verra dans dix ans ! » Et pourquoi pas ?

