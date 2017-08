Jean Germain : un hommage deux ans après son décès

L'ancien maire de Tours s'est suicidé le jour de l'ouverture de son procès dans l'affaire des mariages chinois.

Cela fait deux ans que Jean Germain a choisi de mettre fin à ses jours, deux ans que l'élu socialiste est parti et ses amis ont tenu à lui rendre hommage cette semaine. Les élus (et anciens élus) tourangeaux du groupe d'opposition municipal Tours 2020 ont signé ceci en tenant à rappeler son implication dans des projets encore en construction :

"Ancien Maire de Tours et Président de Tour(s)plus, Jean Germain a œuvré pendant près de 20 ans à l’attractivité, au développement et au dynamisme de notre Ville à laquelle il était profondément attaché. Son action au service des Tourangeaux en est le meilleur témoignage.

Président de l’université François Rabelais de 1988 à 1993, Jean Germain a su impulser et porter des évolutions stratégiques pour le développement de cette institution : en lançant de grands chantiers tels que l’implantation de la faculté de Droit et d’économie aux Deux Lions,et en ouvrant l’université à l’Europe et au monde.

Attentif à la qualité de vie et l’équilibre entre les quartiers, Jean Germain veillait à l’amélioration du quotidien des Tourangelles et Tourangeaux :la construction et la rénovation d’équipements culturels et sportifs, la réalisation d’embellissements et d’aménagements de proximité, la présence des services publics au plus près des citoyens y contribuent largement.

Ses grandes réalisations, dont la première ligne de tramway, la rénovation de l’hôpital Bretonneau, l’éco-quartier Monconseil, les équipements culturels (L’Olympia, le Temps Machine, le Point Haut, le 37eParallèle...) rappellent sa vision pour Tours, conjuguant proximité et ambition, innovation et respect de l’identité historique de notre territoire.

Des projets majeurs qu’il a pensés et initiés arrivent aujourd’hui à éclosion : le CCCOD, pierre angulaire du réaménagement du Haut de la Rue nationale, la création d’un nouveau quartier sur le site des casernes Beaumont Chauveau, le forum Méliès, la passerelle Fournier... .

A l’origine de la création de Tour(s)plus, Jean Germain a su placer Tours, ville centre, au cœur d’un projet de développement territorial solidaire et partagé.L’obtention du statut de Métropole marque l’aboutissement de sa volonté de faire rentrer Tours dans le cercle des grandes agglomérations françaises.

En ce jour d’anniversaire de sa disparition nous tenons à lui rendre hommage et nos pensées vont à sa famille et ses proches."

Cécile JONATHAN, Pierre COMMANDEUR, Nicolas GAUTREAU, Nadia HAMOUDI, Monique MAUPUY, Samira OUBLAL, Jean-Patrick GILLE, Gérard GERNOT