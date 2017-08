Les Îlots Electroniques ont besoin de bénévoles

Pour faire de belles fêtes tout l'été.

En 3 ans, en investissant pratiquement tous les beaux sites extérieurs de Tours, les Îlots Electroniques se sont imposés comme le top de la fête en plein air à la Tourangelle, avec leurs DJs plus les animations originales et artistiques organisées autour des scènes. Tout ça le dimanche après-midi, presque toujours sous le Soleil.

Après un premier essai de printemps sous le pont de l'Île Simon il y a quelques jurs, ils se préparent à revenir pour une grande saison musicale électro mais ça ne se fera pas sans bénévoles. L'organisation lance donc un appel aux motivés que nous relayons ici :

"Si vous aussi vous voulez prendre part à une belle épopée associative en nous aidant sur une ou plusieurs éditions, rejoignez notre belle famille de bénévoles ! C’est pas toujours simple mais on s’amuse quand même pas mal !

On recherche des gens motivés pour ces missions

- montage / démontage > pour ceux qui veulent faire du sport gratuitement avant la plage (non musclés acceptés)

- bar > pour les passionnés de houblon qui servent la bière sans mousse (vous inquiétez pas c'est plutôt simple)

- vaisselle > si t’as une passion pour les pichets et gobelets Îlots

- clean site > si tu aimes te promener dans un parc exceptionnel avec un sac poubelle à la main tout en faisant de la prévention."



Vous avez des questions ? Ecrivez à ce mail : lisa@lesilotselectroniques.com.