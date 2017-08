Les commerces de proximité dans la poche

Une nouvelle application veut mettre en avant les boutiques indépendantes et teste son modèle à Tours.

Ce sont des Parisiens qui investissent du temps et de l’argent pour développer un nouveau modèle d’application en Touraine, en parallèle de la capitale où ils sont aussi implantés. Depuis un peu plus d’un an, Stève Faye et Céline Douaud préparent le lancement de Tili World, une application pour smartphone dont l’objectif est de simplifier le quotidien des mobinautes qui se baladent en ville.

Les deux entrepreneurs se sont connus chez Reuters, alors qu’ils développaient des logiciels pour des salles de marchés. Et fin 2015, ils ont décidé de tout quitter pour lancer leur projet au sein de l’entreprise AppsCie : « au bout d’un moment, il y avait la frustration de ne pas être décideur » explique Stève qui a pourtant eu jusqu’à 150 personnes à gérer dans sa précédente vie professionnelle.

Installé près du quartier d’affaire parisien de La Défense (à Puteaux) avec ses associés, le duo qui passe désormais une partie de ses semaines en Touraine a donc imaginé une application mobile dont l’idée est de regrouper tout un tas de services du quotidien : « on la télécharge une fois mais on l’utilise beaucoup » expliquent-ils, sachant bien qu’il est important de se démarquer sur ce marché car les utilisateurs de smartphones sont assez exigeants sur les applications qu’ils installent et ont vite tendance à se débarrasser du contenu superflu pour faire de la place sur leur appareil : « l’idée c’est d’avoir plusieurs applications en une avec les horaires des transports en commun, les pharmacies de garde, les kebabs ouverts toute la nuit, les lieux touristiques… » Pour cela, la société utilise à la fois l’Open Data et des compétences pouvant s’apparenter à celles d’une agence de communication.

Présentée sous forme de bulles, Tili World (téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play) permet ainsi de visualiser les services présents autour de soi sur une carte grâce à la géolocalisation. Elle met notamment l’accent sur les petits commerces indépendants ou de proximité. Ces derniers se voient proposer un abonnement mensuel à 15€ (10€ sur Tours) pour avoir leur espace dans l’application avec leurs horaires, une description de leurs produits, leurs promotions : « les utilisateurs peuvent par exemple recevoir des notifications en cas d’opération spéciale » notent les créateurs qui promettent d’accompagner les professionnels pour les inciter à mettre fréquemment à jour leur mini site web « car c’est ce que recherchent les gens. » Un contenu d’ailleurs également accessible via un ordinateur classique.

Pourquoi développer cet axe en particulier ? « On est attaché à nos commerçants mais ils sont seuls, se font concurrence entre eux et n’ont pas forcément de quoi développer leur site Internet ou assurer leur communication » poursuivent Stève Faye et Céline Douaud qui commencent à travailler avec les associations commerçantes de la Rue Colbert, du Vieux-Tours Dynamique ou de l’Avenue de Grammont. Une quarantaine de boutiques sont ainsi déjà référencées.

Intuitive et facile d’utilisation, Tili World voudrait s’imposer comme une appli du quotidien dont l’on se sert par réflexe à la moindre question. Pour les touristes, elle fonctionne hors connexion afin de continuer à disposer des informations sur les commerces ou les lieux touristiques. Pour les Tourangeaux, elle pourrait prochainement intégrer les horaires de Fil Bleu en temps réel. Seul handicap peut-être : les publicités des commerçants qui prennent beaucoup de place sur l’écran…

A noter enfin que l’appli est équipée d’un chat et qu’elle est collaborative, c’est-à-dire que chaque utilisateur peut référencer un commerce ou un point d’intérêt gratuitement pour enrichir la carte (il est vérifié ensuite par les développeurs). Actuellement en test, le produit devrait vraiment débuter son aventure tourangelle le mois prochain à l’occasion de la Foire de Tours et via l’organisation d’une sorte de chasse au trésor en centre-ville.

