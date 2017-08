Le terrain synthétique des Tourettes inauguré

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

"C'est un serpent de mer" disait il y a quelques semaines l'adjoint au maire de Tours en charge des sports Xavier Dateu. Ce mercredi après-midi, le nouveau terrain de foot de Tours Nord a été inauguré aux Tourettes. "On a fait ce terrain, enfin, grâce au legs du Tourangeau Jacques Jousseaume qui a permis de le financer et dont il porte le nom" expliquait encore l'élu.

Le terrain en question s'intègre dans un quartier de 37 000 habitants et bénéficiera notamment au club Olympique et à l'AC Portugal : "jusqu'ici on avait deux terrains dont on ne pouvait pas se servir, qui étaient en trop mauvais état. Il y avait donc un vrai manque d'infrastructure" conclue la ville.