Transition énergétique : une réunion publique à Tours

Organisée par Europe Ecologie Les Verts.

Communiqué de presse d'EELV :

Pourquoi l’Indre et Loire est-elle en dehors du mouvement de la transition énergétique au niveau des énergies renouvelables avec zéro éolienne installée sur son territoire ? Pourquoi donc tous les projets de fermes éoliennes ont-ils été rejetés dans notre département ?



Si la métropole semble s’orienter vers un projet de méthanisation pour alimenter la future flotte de bus de Fil Bleu, il manque encore de grands projets solaires et le compte n’y est pas. Les épisodes récurrents de pollution de l’air nous rappellent que nous avons besoin, chez nous aussi, d’accélérer le mouvement de transition vers des sources d’énergies renouvelables, moins polluantes et moins dangereuses que les énergies fossiles et l’énergie nucléaire.



Pour faire le point sur la situation, Europe Ecologie Les Verts organise une réunion publique le mercredi 5 avril à 20h30 au centre de vie du Sanitas à Tours.



Viendront s’y exprimer et débattre avec la salle :



- Jacques Pallas qui est Maire de Saint-Georges-sur-Arnon dans l’Indre, et porte-parole du Club des collectivités éoliennes (Cléo). Jacques Pallas a organisé un débat citoyen avec les 600 habitants de sa commune qui a débouché sur l’installation de 19 éoliennes dont 5 sont directement gérées par une société publique. Ce système vertueux permet à tous les habitants de profiter directement des retombées économiques de ce centre de production d’électricité capable d’alimenter Issoudun la grande ville voisine du village.



- Benoît Faucheux Vice -président de la région Centre-Val de Loire en charge de la transition énergétique et à l’environnement.