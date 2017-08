PRESIDENTIELLE : Posez les questions qui vous intéressent vraiment

Les représentants tourangeaux des candidats y répondront.

Ca y est, on est dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle : dans 3 semaines, on connaîtra le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour du 7 mai. Cette campagne, il faut bien le dire, n'a pas forcément permis de bien analyser les programmes de chacun, ou en tout cas d'aborder en profondeur les thèmes qui vous préoccupent.

Ainsi, en association avec la Jeune Chambre Economique de Tours, Info-Tours.fr vous propose de poser les questions qui vous intéressent vraiment aux représentants tourangeaux des candidats.

Voici comment ça se passe...

Un questionnaire vient d'être mis en ligne par la JCET, vous pouvez y répondre à partir de maintenant, sans forcément laisser vos coordonnées.

Plusieurs thèmes ont été prédéfinis :

Économie : emploi, fiscalité, temps de travail, ....

Social : laïcité, protection, sécurité, éducation, ...

Écologie : nucléaire, agriculture, mobilité, ...

Local : Tours, Métropole, région Centre-Val de Loire, intercommunalité, ...

Une fois les questions recueillies, elles seront soumises aux candidats avant le second tour du scrutin et leurs réponses seront à découvre sur Info-Tours.fr, le site jcetours.org et les réseaux sociaux. Une démarche similaire sera entreprise avant le 1er tour des élections législatives (le 11 juin) avec les candidats de la circonscription de Tours.

Pour participer à ce questionnaire, cliquez ici.