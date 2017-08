Manifestation contre la chasse à Tours

C'était samedi, devant le Vinci.

Ce week-end, le Vinci de Tours n'accueillait pas que le Salon du Chocolat. Les chasseurs étaient aussi réunis pour tenir leur assemblée générale. Du coup, ils ont eu droit à un comité d'accueil de l'association 269 Life France qui défend le bien-être animal et s'oppose à la chasse. Selon elle, elle n'a plus aujourd'hui de nécessité restant essentiellement un loisir agressif : "on ne peut faire un amusement de la souffrance animale" était-il indiqué sur le tract destiné aux passants.

269 Life France explique encore que 40 millions d'animaux sont tués via la chasse chaque année en France entraînant "un affaiblissement" de certaines espèces. L'association dénonce aussi les lâchers d'animaux dédiés à la chasse qui introduisent des maladies en milieu naturel. "Face à cela, des arguments comme tradition et ruralité ne sont pas acceptables" conclut-elle plaidant pour la création d'un organe national avec fonctionnaires et scientifiques pour "établir les conditions 'une cohabitation harmonieuse et pacifique entre la faune et les activités humaines."

Morgan MORVAN