Flavien Dassonville remporte La Roue Tourangelle 2017

Reportage photo d'Info-Tours.fr sur la ligne d'arrivée.

Un beau Soleil et toujours une grande ferveur populaire : La Roue Tourangelle 2017 a été une belle fête pour le cyclisme ce week-end en Indre-et-Loire, et en particulier ce dimanche où les 19 équipes de pros (dont 10 étrangères) ont parcouru les 200km du tracé entre Ste-Maure-de-Touraine et le Boulevard Jean Royer à Tours.

2ème grand événement cycliste du département derrière le Paris Tours, La Roue Tourangelle a tenu ses promesses offrant un beau spectacle avec une échappée qui a réussi à tenir tête au peloton jusqu'au dernier moment, avec maximum 3 minutes d'écart mais à peine une minute sur la fin de course malgré quelques côtes qui auraient pu être fatales aux aventuriers du jour. Ce sont donc 3 hommes qui se sont disputés la victoire et c'est le français d'Auber 93 Flavien Dassonville qui a été le plus rapide.

Découvrez son arrivée en images mais aussi les photos sur la ligne d'arrivée avec les vieilles voitures et les animations du Cirque Georget...

James TECHER