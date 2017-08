Le futur jardin des Granges Collières en travaux

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Récemment, Tours a été désignée comme la grande ville française avec le plus d'espaces verts par habitant. Eh bien cette surface va encore s'agrandir dans les prochaines semaines avec l'ouverture au public d'un nouveau jardin, celui des Granges Collières, à Tours Sud.

Situé dans le quartier des Deux-Lions, entre la fac de droit et Polytech, il entoure une ancienne ferme qui accueille désormais des compagnies culturelles en résidence (et bientôt en spectacle ?). Depuis quelques temps, le site verdoyant qui entoure la maison, situé en contrebas des rues, est en train d'être aménagé, afin d'en faire un lieu de promenade et de détente pour les habitants du quartier qui auront donc désormais trois poumons verts à leur disposition avec La Gloriette et le Lac de la Bergeonnerie qui ne sont pas bien loin.

A noter que la plus grosse étape du chantier consiste à aménager une rampe douce permettant l'accès au jardin des personnes à mobilité réduite. Tout devrait être terminé pour fin mai, au plus tard début juin.