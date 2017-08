Le Carnaval de Tours serpente entre les gouttes

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pas de doute, le Carnaval de Tours continue d'attirer du monde, même lorsque le temps est incertain. C'était d'ailleurs la deuxième année de suite mais cela n'a pas douché l'enthousiasme des compagnies et associations engagées dans le défilé, en particulier les danseuses brésiliennes, peu vêtues mais qui se réchauffaient en dansant non stop et restent les vedettes incontestées de la journée.

Ambiance musicale et colorée donc pour cette édition 2017 qui a emprunté un nouveau parcours passant notamment par la Rue de la Scellerie, ce qui n'était pas du tout incohérent et plutôt sympa devant l'Opéra. On a beaucoup apprécié les différentes prestations musicales, entre cornemuse, fanfares et rythmes africains. On peut juste regretter que le thème proposé cette année (les signes du zodiaque) ait été très peu présent...

