Attention travaux Bvd Maréchal Juin et Avenue Gustave Eiffel

Et ça commence lundi 3 avril.

Le goudron va être refait à partir de lundi prochain sur l'Avenue Gustave Eiffel à Tours Nord. Ca va se passer sur le tronçon est (sens sud-nord entre le carrefour de la Marne et la rue de Belgique).

Les travaux débuteront le lundi 3 avril 2017, et devraient durer une semaine. Le rabotage aura lieu dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 avril 2017, et la mise en œuvre des enrobés dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril 2017 de 21 heures à 6 heures. La circulation de tout véhicule ces deux nuits sera alors interdite, et déviée.

Lundi, début aussi de travaux de réfection de la route sur le Boulevard Maréchal Juin, au nord (sens est-ouest, tronçon rue Louis Blériot / avenue Maginot). Là aussi la durée du chantier est d'une semaine.

La mise en œuvre des enrobés aura lieu dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril 2017 de 20 heures à 6 heures. La circulation de tout véhicule sera alors interdite, et déviée.

Plus d'infos au 02 47 21 67 15.