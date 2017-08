Œuvres d’art et gourmandises au Salon du Chocolat de Tours

Les photos d'Info-Tours.fr.

Une fois par an, une odeur de chocolat emplit le Vinci de Tours, et c'est ce week-end que ça se passe, à une quinzaine de jours de Pâques (évidemment, la date n'a pas grand chose à voir avec le hasard). En se promenant dans les allées, on peut donc à la fois goûter de bons chocolats des spécialistes tourangeaux du secteur (pâtissiers, épiceries, apprentis...) ou venus d'ailleurs (et on ne trouve du coup pas que du chocolat puisque le nougat ou le pain d'épices sont aussi de la partie malgré le petit hors sujet).

Mais comme chaque année, le clou du spectacle ce sont les sculptures en chocolat, toujours très artistiques. De nombreuses démonstrations sont aussi prévues jusqu'à ce dimanche...

Voici donc un avant goût en images et les infos pratiques sont ici...

Morgan MORVAN