Une coupe ou un coiffage pour soutenir l'association Rain Drop

Le prix de votre passage chez le coiffeur lui sera intégralement reversé.

On n'a pas l'habitude d'aller se faire coiffer le dimanche. Eh bien le 9 avril, ce sera possible chez Carpy à Tours. Une opération organisée dans le cadre d'un "marathon de la coupe" en faveur de l'accès à l'eau initié par Aveda qui, en dix ans, a permis à 920 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable.

Le coiffeur installé Rue Nationale accueillera ainsi ses clients de 10h à 17h pour une journée un peu particulière : homme ou femme vous pourrez vous faire coiffer pour 10€ et vous faire couper les cheveux pour 20€, sachant que ce jour-là, les salariés seront bénévoles car l'ensemble de la recette ira à l'association Rain Drop que soutient l'entreprise.

Voici une présentation de l'association en question (et son site web pour en savoir plus) :

"C’est en Inde que tout a commencé… Alexis Roman, alors étudiant, est parti en Inde pour faire un stage. De rencontre en rencontre, il s’est retrouvé dans les villages de Bargarh, dans l’état d’Uttar Pradesh. Les habitants déjà dans une grande pauvreté, souffraient de 7 années de sécheresse. A son retour en France, en mars 2010, il créa l’association Rain Drop et partie pour Bargarh 6 mois plus tard pour mettre en place le premier projet de l’association !



Les débuts n’ont pas été faciles. Seul, sans fonds, sans équipe et sans parler la langue, il passa plusieurs mois à Chetteni, un petit village de 60 familles, sans eau courante, ni électricité. Cette première année, avec la participation actives des habitants de Chetteni, deux bassins de rétention d’eau ont été construit et 250 arbres ont été plantés. Puis nos projets se sont multipliés....



Nous travaillons dans des régions souffrant de sécheresse. Avec les communautés, nous récupérons chaque goutte d’eau et mettons en place des usages économes pour boire et pour les besoins domestiques et agricoles. La plantation d’arbres fruitiers et médicinaux ainsi que les pratiques d’agriculture durable permettent de lutter contre la sécheresse et d’apporter de nouvelles sources de revenus aux familles."