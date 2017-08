Impôts locaux gratuits pour tous les « Martin de Tours »

C’est le point d’orgue de l’année St Martin organisée par la ville.

Il faut bien avouer qu’on ne l’avait pas vue venir celle-là… Depuis son arrivée dans le fauteuil du maire de Tours, Serge Babary s’est bien motivé pour offrir aux Tourangeaux une grande fête à l’occasion du 1 700ème anniversaire de la naissance de St Martin, évêque de la ville, et dit Martin de Tours. Les événements n’ont pas toujours eu le succès espéré mais la souscription pour la rénovation de la Basilique (qui vient d’ailleurs tout juste de s’achever) a bien fonctionné, mieux que prévu même. De plus, dans le même temps, la ville a réussi à assainir ses finances en réduisant ses dettes et en diminuant ses dépenses.

Face à ce constat et ce petit bonus financier, la toute nouvelle adjointe au maire en charge du budget a proposé une idée assez originale : « même avec un an de retard (la naissance de St Martin c'était en 316, donc l'anniversaire en 2016, ndlr) et si l’on exonérait d’impôts locaux tous les « Martin de Tours » ? Ce serait un geste social et de partage, d’autant qu’ils sont très nombreux. » L’idée a fait son chemin et a finalement été acceptée : que votre nom ou votre prénom soit Martin, si vous résidez à Tours, vous ne paierez donc pas la taxe foncière ni la taxe d’habitation en 2017. Mais seulement en 2017 (cela vaut aussi pour les parents ayant un enfant prénommé Martin si celui-ci est né avant la réception de l’avis d’imposition. Si vous attendez un bébé, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire…).

Afin de maintenir une certaine équité, la ville envisage de mettre en place des mesures similaires dans les prochaines années lors de commémorations organisées pour célébrer d’autres personnages illustres de Tours. Par exemple, pour les 15 ans de la guinguette, toutes les personnes portant le nom de famille Loire seront exemptées d’impôts locaux. Et on voit loin : en 2024, pas de facture non plus pour tous les Pierre à l’occasion des 500 ans de la naissance de Pierre de Ronsard. Une aubaine pour de nombreuses familles qui pourront par exemple en profiter pour s’offrir un bon repas dans un restaurant de poissons de Loire.

Article publie le 1er avril 2017.