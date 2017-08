Soirée Rencontres et Arts ce samedi à Tours

Organisée par une jeune association étudiante.

La première soirée de l'association étudiante tourangelle Sourire à l'oeil et c'est ce samedi 1er avril, à Tours.Le concept est tout nouveau : "on a pour but la création d'oeuvres artistique à travers des rencontres et échanges d'idées. L'idée principale est de permettre à des artistes d'univers et de supports différents (photo, danse, musique, peinture, hypnose, etc) de se rencontrer et former des créations nouvelles, liant plusieurs formes d'art. Nous souhaiterions par la suite utiliser ces différents supports artistiques pour défendre des causes environnementales, sociales ou humanitaires." expliquent les 3 créatrices.

Au programme de ce moment interculturel à la Maison de l'Etudiant de Grandmont à Tours : concerts multiples et d'horizons bien différents, exposition de photos de talents divers, hypnose, jonglerie, fresque participative pour laisser sa patte... Et un buffet végétarien pour les gourmands ! Entrée à prix libre. Plus d'infos sur Facebook ici.