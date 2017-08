Une conférence sur les paradis fiscaux à Tours

Le 11 avril. Avec une spécificité : ce sera une conférence gesticulée.

Après le succès du "Safari Fiscal", balade touristique devant les enseignes pratiquant l'évasion fiscale, le CCFD-Terre Solidaire du Centre vous invite à une "conférence gesticulée" à Tours.



En effet, "L'affaire des bananes magiques : une conférence gesticulée au cœur des paradis fiscaux" sera jouée le mardi 11 avril.



Synopsis :

Entre le one-man-show (seul-en-scène) et la conférence classique, cette enquète théâtralisée auprès d'une multinationale de la banane, éclaire la vie des pirates de la finance et décortique les rouages de leurs paradis fiscaux, qui nuisent gravement à notre planète!



Animé par Romain Simonneau, du CCFD-Terre Solidaire, association qui lutte contre les inégalités et la faim dans le monde. Conférence jouée dans le cadre de la Semaine mondiale d'actions contre l'évasion fiscale et de la campagne "#Mon pari 2017".



Infos pratiques :

En partenariat avec l'Association Jeunesse & Habitat

Mardi 11 avril, RDV 19h30 et début de conférence : 20h

Lieu : Foyer de jeunes Travailleurs, 16 rue B. Palissy. Entrée libre.

D'après communiqué.