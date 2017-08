Du son à 360° au cinéma des Deux-Lions à Tours

On appelle ça le Dolby Atmos.

Quand on entend la pluie tomber, on a presque l'impression de recevoir les gouttes sur sa tête. Dans le cas du bruitage d'un match de basket, on semble sentir le ballon se déplacer. Avec ses enceintes réparties tout autour de la salle, la norme sonore Dolby Atmos promet une nouvelle expérience cinématographique au spectateur, avec la garantie d'une meilleure immersion dans le film. Une façon de répondre à une exigence toujours plus importante du public qui veut se déplacer dans les salles obscures pour vivre une véritable expérience et obtenir une pluvalue par rapport à un écran à la maison.

A Tours, le cinéma CGR des Deux-Lions est donc équipé de ce nouveau dispositif (pas moins de 57 enceintes !) qui garantit plus de réalisme depuis son fauteuil (d'ailleurs, il y a désormais des fauteuils qui permettent de s'asseoir à deux, idéal pour les couples). L'idée est par exemple que si un personnage regarde dans une direction et entend un son provenant d'un endroit non visible à l'écran, on ait la même sensation que lui, ce qui peut aussi faciliter la compréhension du film ou donner quelques frissons.

Après avoir vu La Belle et la Bête dans cette fameuse salle Dolby Atmos, on a franchement pas observé de grande différence avec d'autres films, à part peut-être des basses plus puissantes. Ce sera peut-être plus flagrant lors de longs métrages avec plus d'action comme des films d'aventure, de super héros ou des blockbusters policiers... On peut aussi l'imaginer pour des documentaires animaliers, par exemple.

Aux Deux-Lions, dans cette même salle, un nouveau projecteur 4k a aussi été installé pour une meilleure image (2 fois plus nette selon ce qui nous a été expliqué), le tout sur un écran de 22m. Des technologies accessibles sans surcoût, et en attendant la nouvelle salle que projette d'ouvrir le cinéma CGR d'ici quelques mois et qui là sera encore un niveau au-dessus...