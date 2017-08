RUGBY : Vos places pour Tours-Plouzané à gagner maintenant

C'est l'événement de dimanche à Tours.

L'US Tours a on ne peut plus assuré cette saison en Fédérale 3 avec une très belle série de victoires. Alors que les phases finales du championnat approchent, les rugbymens tourangeaux jouent un dernier match en phase régulière ce dimanche à 15h, sur leur pelouse du Stade Tonnelé. Ils ont comme toujours besoin de vous alors on vous y invite en partenariat avec le club !

Pour gagner vos places en tribune, c'est tout simple : vous nous envoyez un mail avec votre nom, votre prénom, vos coordonnées à contact@info-tours.fr avant vendredi 31 mars à 10h. Les gagnants seront recontactés dans la foulée et recevront chacun deux places pour la rencontre.

A noter qu'un premier match aura lieu dès 13h30 avec l'équipe réserve. Sinon, l'entrée au stade est à 6€ et 3€ pour les étudiants.