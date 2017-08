Ma Cité va Dubber : un festival urbain et multiculturel

C’est la deuxième édition et ça commence samedi.

Par principe on aime bien ces événements qui investissent la ville dans tous ses coins et recoins avec l’ambition de mettre en avant un ou plusieurs univers parfois méconnus mais qui, en fait, peuvent parler à tous. A Tours, Ma Cité va Dubber fait partie de cette liste qui a tendance à s’allonger et sur laquelle on place aussi (entre autres) Les Ilots Electroniques (qui viennent de fêter leurs 3 ans avec brio), La Chaudière ou Imag’In.

Ce festival qui débute ce samedi 1er avril et va s’étirer sur 8 jours est encore dans la catégorie des « p’tits nouveaux » : l’édition 2017 est la deuxième et elle sera plus concentrée que la précédente organisée en 2016 : « on l’avait faite sur 4 week-ends » se souvient Paul Lafourcade, l’un des organisateurs. 40 bénévoles sont mobilisés pour faire exister cette semaine culturelle. Une équipe rassemblée autour de deux entités : le label ODGprod et l’association Unity Vibes. « L’an dernier Le Temps Machine nous a proposé de nous unir pour organiser une soirée autour du Dub » résume Paul qui gère le label ODGprod (fondé avec son frère il y a 12 ans) et est ami avec Mathieu Sirop d’Unity Vibes (active depuis 2012), ce qui a facilité le rapprochement.

« Avec le label, on faisait déjà pas mal d’événements à Tours, surtout des concerts reggae, dub ou électro. C’est un style qui devient grand public avec de plus en plus de concerts. Ca reste underground mais ça sort des travers. Les jeunes en écoutent de plus en plus, et de plus en plus tôt. D’ailleurs là je vais aller distribuer des affiches dans les lycées » raconte encore Paul qui définit Ma Cité va Dubber comme un festival pour toutes les générations, et surtout capable de séduire les initiés comme les néophytes.

L’objectif est aussi « d’animer la ville. » Explication : « on est un peu nostalgique de l’époque où il y avait le festival Au Nom de la Loire sur les quais, ou Rayons Frais. Il se passait des choses éparpillées dans la ville c’était bien ; Tours ça manque un peu de folies inattendues, qui se passent en extérieur, surtout à cette période de l’année. » Du coup, le point fort de la semaine ce sera ce dimanche sur l’Île Aucard, sous le Pont de Fil avec un grand sound system pour 600 personnes (gratuit). Le reste de la programmation s’éparpillera entre le Sanitas ou encore Le Temps Machine, en attendant peut-être (on l’appelle de nos vœux en tout cas) l’exploitation d’encore plus de lieux de spectacles au cœur des quartiers (des places comme la Place St Paul, celle de la Rabière à Joué ou devant la Médiathèque François Mitterrand de Tours Nord sont sûrement des plateformes culturelles pas encore assez exploitées).

O.C.

Voici le programme détaillé de Ma Cité va Dubber (il est conseillé de réserver vos places à l’avance) :

SAMEDI 1er AVRIL - CONFERENCE & PROJECTION - Au Centre de Vie du Sanitas, 10 place Neuve à Tours – De 17h à 22h – Gratuit - Sono-conférence « TRENCHTOWN ROCK » par James Danino (Membre Dj Akademy) – 17h

Un voyage à la découverte de l'histoire de la musique jamaïcaine à travers ses disques essentiels, joués, traduits et commentés en direct.



La musique jamaïcaine a depuis plus de 40 ans traversé les frontières françaises, pourtant, elle reste bien souvent sous-estimée et résumée à son artiste le plus connu, Bob Marley ! Aussi riche en qualité qu'en contenu lyrique, cette musique a malgré tout beaucoup évolué depuis ses premiers enregistrements dans les années 50.



Fort de ce constat, James Danino a voulu comprendre ces messages parfois si durs à saisir du fait de l'accent et du patois que parlent certains jamaïcains. Il a donc commencé par traduire quelques morceaux pour des amis, puis, le succès de son blog l'a ensuite incité à poursuivre l'aventure !



Projection « UNITED WE STAND » Documentaire de Alexandre Gaonach (1h20) – 19h30

United We Stand est un documentaire s'intéressant, à la culture sound system en Europe, au pouvoir de la musique, puis à ce que ces dynamiques et esthétiques musicales entrainent en terme de culture, de lien social et de mode de vie. Alexandre Gaonach est allé à la rencontre de ceux qui font vivre cette musique en underground, en activistes, loin des médias et en accord avec les valeurs qu'ils portent et partagent depuis des décennies. Parmi eux : Blackboard Jungle, Channel One, Aba Shanti, Stand High Patrol, OBF, Vibronics, Iration Steppas…C'est une véritable plongée dans un monde qui ne cesse de faire danser les passionnés dans les plus grandes salles et les plus grands festivals d'Europe.



Le réalisateur sera là pour échanger en fin de projection.



DIMANCHE 2 AVRIL - SOUND SYSTEM EN PLEIN AIR - Ile Aucard, Pont suspendu de Saint-Symphorien à Tours - De 14h à 20h – Prix libre



DJ Akademy

Créé en 1989 à Bordeaux par Daddy Jeff et rejoint depuis par Digikal Ninja et MC Sir James, DJ Akademy défend la musique jamaïcaine sous toutes ses formes avec le souhait de continuer à faire vivre la culture sound system originale. DJ Akademy collabore régulièrement avec des artistes tels que Ghostrider, MC également présent ce dimanche. Une occasion de venir les découvrir ou les redécouvrir !



Artikal Roots

Originaire de Chartres, Artikal Roots est un crew composé de plusieurs sélecteurs, dubmaker, et MC qui sauront vous faire skanker dans une ambiance chalereuse et familiale. Constamment à la recherche des morceaux les plus affutés, la fine équipe sera donc présente pour diffuser sa bonne humeur et son énergie sur son sound system artisanal, réalisé dans la pure tradition anglaise.



Skank Addikts

Également originaires de Chartres et fanatiques de Reggae music, Tom & Shala jouent leurs collections allant du Rockers aux productions stepper actuelles en insistant sur le deep roots des 70's qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ils sonoriseront la journée à l'aide de leur system de son artisanal ! From the Roots of Reggae Music to the Dark side of Dub !



Induhman

Collectionneur incontournable de rubadub et de reggae digital 80's, Induhman a passé plusieurs annnées à 'hunter' les disques de New-York à Kingston et viendra nous faire decouvrir les perles trouver lors de ses voyages. Aujourd'hui, il se consacre à la production, produit ses propres riddims et pose des artistes oubliés. Vous avez notamment pu l'apercevoir sur une des fameuses mixtapes SHP004 de Stand High Patrol.



B-no

Membre du collectif parisien Upfull Posse, B-No se distingue depuis plusieurs années en tant que producteur. On peut le retrouver auprès de Cubiculo Records. Il viendra nous distiller un mix de pépites rub a dub et sélection maison.



Tonto Addi

Dj Officiel du UpFull Posse avec son style inspiré de la période early dancehall jamaïcaine, Addi arpente les micros de sound system depuis une dizaine d'années. On peut le retrouver sur le label Raggattack avec Dancehall showcase



Ghostrider

MC versatile, Ghostrider pose sur tout les riddims, de l'anglais au français en passant par le patois jamaïcain. Raggamuffin soldier, il écume les sound system de la scène underground.



Buvette et restauration sur place (produits locaux et/ou bio).



MERCREDI 5 AVRIL - TROC AUX DISQUES, PLATINES OUVERTES ET SOIRÉE BONGO BEAT THE WAX Au Balkanik , 83 rue Colbert à Tours - À partir de 17h – Entrée libre

Peut-on imaginer la culture dub sans vinyles ? A l'heure où le support physique semble décliner, le vinyle dans le mouvement reggae dub n'a, lui, jamais vraiment disparu… Ma Cité Va Dubber te propose un troc aux disques, histoire d'échanger tes vinyles contre d'autres, et rafraîchir ainsi un peu ta collection. Du fait de la proposition de platines ouvertes, la soirée sera animée par les sélections des volontaires dans un premier temps, puis en fin de soirée, Bongo Ben nous fera profiter de sa sélection vinylistique avec pléthore de pépites musicales en passant par le reggae roots, le dub, le hip-hop, l'affro, le latin ou encore le rock.



JEUDI 6 AVRIL - VERNISSAGE DE L'EXPOSITION « TRISTAN JOSSE »

Au Shanti Shanti , 107 rue Colbert - De 18h30 à 23h – Entrée libre

Roots Raid, Panda Dub, ODG, Skank Lab…. La liste s'allonge et Tristan Josse continue son travail graphique avec des acteurs majeurs du mouvement dub en France. À l'origine de l'affiche de MCVD Vol.2, il fallait bien un exposition pour se rendre compte de l'ampleur et de la qualité de son travail ! La soirée se déroulera donc au Shanti Shanti pour le vernissage, avec une petite selection musicale pour accompagner la soirée. Une occasion de venir déguster les doux mets préparés avec amours par toute l'équipe du Shanti Shanti.



VENDREDI 7 AVRIL - CONCERT AU TEMPS MACHINE EN PARTENARIAT AVEC LE LABEL TOURANGEAU ODG PROD. Au Temps Machine, Parvis Miles Davis à Joué-lès-Tours - De 20h à 1h – Tarifs de 7€ à 12€



Roll & Record feat. Cookah & Likkle Ferguson

Inspiré de la culture sound system jamaïcaine des 70s / 80s, Roll & Record se démarque par un style digital roots à la fois dansant et conscient. Il sera accompagné des deux MCs charismatiques Cookah & Likkle Ferguson. Influencé par les géants du digital Jamaïcain ce duo revisite les standards du genre en proposant un set original et décadent.



The Subvivors

Nouvelle formation bordelaise composée d'un trio expérimenté : basse, batterie et table de mixage, les trois instruments fondamentaux du dub sont joués en live donnant un set original et explosif. Inspirés par la scène UK, leur son est teinté de sonorités électroniques laissant une grande part à l'improvisation et au dancefloor.



ODGProd Dj Set

Assuré par Art-X, ce dj set est une sélection des meilleurs morceaux sortis sur le label ODGPROD. Panda Dub, Ondubground, Mahom, Tetra Hydro K... la liste est longue et remplie de pépites remixées spécialement pour l'occasion ! Rythmé par des interventions au mélodica, le set balaye tous les styles de dub et reflète la diversité des productions françaises.



SAMEDI 8 AVRIL - ATELIERS AUTOUR DU DUB - Au Temps Machine, Parvis Miles Davis à Joué-lès-Tours - Inscriptions obligatoires : pauline@letempsmachine.com



CRÉER UN MORCEAU DUB, DE LA MAO AU MIX ANALOGIQUE - Atelier animé par Rico (OBF) De 16h à 18h - Gratuit – nombre de places limité

L'atelier débutera par la création d'un morceau dub par M.A.O avec la découverte des différents plugins, effets et autres petites techniques pour confectionner des morceaux dub, pour ensuite le passer au "live Mix" où les participants s'essayeront aux techniques de mixages sur console analogique et effets hardware.



FABRICATION D'EFFET ANALOGIQUES – Atelier animé par RDH Electronics De 14h à 18h - Tarifs : 30€ - nombre de places limité

Fondée depuis maintenant 3 ans par deux passionnés d'électronique, RDH Electronics prône et travaille à la diffusion de la culture du DIY (Do It Yourself), au travers de différentes manifestations (stand, ateliers de fabrication, ateliers explicatifs, démonstration d'équipements audio). Avis à tous les passionnés d'électronique, de DIY, fan de fer à souder ou simple curieux, vous pourrez fabriquer votre propre Dub Siren (NJD) ou un Dub Delay, mais aussi échanger sur le monde de l'électronique et du Sound System.



INITIATION "SOUND SYSTEM" - Avec le sound system de l'association Unity Vibes De 15h à 19h - Gratuit – nombre de places limité.

Les participants se mettront à la place de l'opérateur d'un sound system, et pourront ainsi s'essayer avec les différents éléments que compose une "controle tower" ( pré-ampli, dub-écho, filtres, reverbe, délay ... ). Cet atelier sera également l'occasion de faire un petit tours d'horizon des autres éléments que compose le sound system (ampli, haut-parleurs,…). En partenariat avec Le Centre de Ressources du Temps Machine



SAMEDI 8 AVRIL -CONCERT DE CLÔTURE DU FESTIVAL Au Temps Machine, Parvis Miles Davis à Joué-lès-Tours, De 22h à 5h – Tarifs de 13€ à 18€



OBF FEAT SHANTI D & CHARLIE P & SR WILSON

C'est fin 90 que Rico et G. commencent à collectionner les vinyles et sounds roots/dub venus de Jamaique et d'Angleterre ! Ainsi vient l'envie de pouvoir jouer et diffuser leurs collections sur leur propre système son, dans la tradition jamaicaine et anglaise ! Ils créent donc le Original Bass Foundation, sound system à géométrie variable, jouant du reggae UK au dub maison les plus avant-gardistes ! Ils deviennent acteur incontournable de la scène dub française et internationale en se faisant connaître par leurs danses énergiques et redoutable lors des "Dubquake" à Genève, dont ils sont les résidents officiels. Dernièrement, c'est avec leur album Wild sorti sur leur propre label O.B.F Records qu'ils ont fait vibrer les dancefloor partout en Europe. Aujourd'hui, on ne les présente plus, mais c'est une nouvelle expérience sonore à chacune de leur session ! Rico le selector d'O.B.F sera accompagné des trois MCs de la famille Charlie P, Shanti D et Sir Wilson avec qui il présentera les collaborations à venir. Un show exclusif !



DUBATRIATION SOUND SYSTEM

Label indépendant créé en 2010, Dubatriation est à l’origine des premières sorties vinyles de Panda Dub, Dub Engine ou encore Full Dub. Un style sombre et méditatif qui s’exprime aussi à travers le sound system du label. Résident des soirées Protect The Dub à Dijon, Dubatriation accueille tous les mois producteurs et artistes internationaux.



RDH HIFI

Musiciens depuis leur plus jeune âge et inspirés par les sounds et producteurs légendaires comme King Earthquake, Zion Gate Hi-Fi ou Gussie P, on a dernièrement pu découvrir leurs productions sur le label de Blackboard jungle. Aujourd'hui RDH Hi-Fi s’inscrit complètement dans la pérennisation du mouvement sound-system en s’attachant à transmettre un message conscient et positif à travers les vibrations physiques et spirituelles.