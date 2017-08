Deliveroo arrive à Tours : que faut-il en penser ?

La société propose des livraisons à domicile.

Tours est la ville berceau de la société Alloresto proposant des livraisons de plats de restaurants en direct à la maison. Deliveroo fait ça aussi, avec des coursiers à vélo, et elle vient de débuter ses activités sur la ville. Ca fait une grande société de plus à s'implanter ici, un modèle qui séduit un certain public, qui communique beaucoup, mais qui centralise aussi pas mal de critiques.

L'idée de Deliveroo est donc de proposer, pour 2€50, la livraison (en 30 minutes) d'un plat préparé dans un restaurant tourangeau et livré à vélo à domicile. Une quinzaine de villes ont déjà rejoint le résseau en France "et tous les lieux sont permis" affirme la firme : du bureu à la maison en passant par le parc. Sachant que l'on peut suivre en direct le parcours de son "biker" par GPS...

Les créneaux de livraison sont limités aux heures de repas traditionnelles : 12h-14h30 puis 19h-22h30 avec une promesse : des plats au même tarif qu'en restaurant. A Tours, il s'agit principalement d'enseignes proposant de la "street food" (burgers, sushis, wraps, wok, pizzas, bagels... mais aussi un restaurant de fromages et un italien).

Reste à savoir comment va prendre le concept ici, combien de livreurs seront par exemple mobilisés et si la tâche sera rentable pour eux... L'entreprise britannique, qui s'inspire un peu du modèle d'Uber avec ses chauffeurs indépendants, explique que parmi ses "bikers", 1 sur 4 gagne plus de 1 150€ (nets) par mois, moins de 750€ pour 58% d'entre eux ce que la firme valorisée plus d'un milliard d'euros justifie par le fait que beaucoup font ça pour avoir un complément de revenu.

Souvent étudiants, ils feraient en moyenne 22h par semaine pour la société. Ils touchent 5€ par commande à Tours (donc une partie empiète sur le prix du plat commandé, la livraison étant facturée 2€50). Ce serait néanmoins un levier de croissance pour les restaurants selon une étude (article payant). Il n'empêche que ce nouveau modèle entraîne pas mal de méfiance et qu l'on voit fleurir des témoignages comme celui-ci sur les difficultés du rôle de coursier à vélo. Deliveroo y a répondu en partie en proposant désormais une assurance systématique.