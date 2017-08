Orange recrute à Tours

Des postes en CDI et un contrat de qualification.

A Tours, Orange recherche actuellement 3 profils. Voici les annonces :

Conseillère - Conseiller client par téléphone / Contrat de professionnalisation

Rôle :

Vous apprenez à accueillir le client, à analyser son besoin et à apporter une réponse adaptée quelle que soit la nature de sa demande.Pour les clients vous êtes force de proposition commerciale dans une logique constante de satisfaction. Vous mettez en valeur les offres d’Orange et saisissez l’opportunité de la relation client pour le fidéliser. Vous êtes garant-e de la mise à jour des données clients dans les applications commerciales. «Vous faites en sorte qu’un client qui appelle raccroche avec le sourire».

Profil :

Doté-e d'un bon sens de la communication, vous apportez vos conseils et vos connaissances des offres, vous venez en aide aux clients et répondez à leurs besoins de façon proactive.Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur, vous vous adaptez facilement à des situations et des interlocuteurs divers. Vous savez travailler en équipe et vous faites preuve de réactivité. Vous êtes à l'aise avec l'informatique. Vous contribuez à la satisfaction et à la fidélisation des clients en établissant une relation de qualité dans le traitement de toute demande (téléphone, écrit). Vos qualités d'écoute, votre sens de l'accueil téléphonique, votre capacité à communiquer, votre goût prononcé pour les nouvelles technologies et votre maitrise de l'utilisation du système informatique seront essentiels à votre réussite. Votre curiosité, votre envie d'apprendre et de faire découvrir nos produits sont vos objectifs.



Contrat de professionnalisation d'une durée de 12 mois, à compter de juin 2017.Formation de plus de 40 jours.

télécoms. La rémunération proposée comporte un fixe et un complément sous forme de part variable en fonction de l’atteinte des résultats uniquement pour les conseillers commerciaux. Ce contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus ou aux demandeurs d'emplois inscrits au pôle emploi sans limite d’âge. Orange organise la formation ; aucune inscription dans une école n’est nécessaire. A noter que ce contrat en alternance ne concerne pas la préparation aux diplômes types bac pro, BTS, DUT...





Ingénieure commerciale - Ingénieur commercial - Clients Entreprises / Contrat : CDI

Rôle :

Vous êtes le (la) principal(e) interlocuteur (interlocutrice) d'un portefeuille de 100 clients sur le segment milieu de marché 50-500 salariés (départements 36-37-41). Vous portez donc la responsabilité de la relation client et de son niveau de satisfaction. A ce titre, vous êtes responsable du développement du chiffre d’affaires et de la stratégie de vente à adopter sur votre portefeuille de clients. Vous traiterez l’intégralité des affaires de manière autonome, de bout en bout, mais aussi, vous pourrez faire appel à un soutien d’Ingénieurs Commerciaux spécialisés par domaine et/ou avec le support des ingénieurs technico-commerciaux conformément aux règles du modèle de vente. Vous serez garant de la qualité des dossiers et des données transmises aux différents acteurs internes et assurerez le suivi et le reporting complet de votre activité commerciale dans le SI.

Profil :

Vous êtes titulaire d’un Bac+5 avec une expérience réussie dans la relation B to B. Vous êtes un(e) vrai(e) Challenger et vous savez combiner le travail en autonomie et appréciez le travail d’équipe.





Responsable Territorial de négociation F/H - Contrat : CDI

Rôle :

Dans un environnement fortement concurrentiel, vous êtes porteur et défenseur des intérêts d'Orange, et vous êtes le garant de la pérennisation et de la valorisation du parc de sites mobiles de votre secteur : vous pilotez en mode projet et transverse le développement du Réseau mobile d'Orange sur le périmètre qui vous est confié, vous menez les négociations, et travaillez en partenariat avec des interlocuteurs internes ou externes, syndics, bailleurs sociaux, municipalités, Directeurs Régionaux, équipes projets, sous-traitants, vous proposez des réponses écrites qui peuvent porter sur les aspects techniques, environnementaux, sanitaires ou juridiques. Ce poste qui est basé à Tours nécessite de nombreux déplacements sur le territoire de l'UPR Ouest, principalement sur la région Centre dans les départements 18/36/37/41/45.

Profil :

De formation Bac+ 5, vous avez une culture réseau mobile et une bonne connaissance des domaines de l'immobilier et de l'urbanisme. Vous avez acquis une expérience confirmée de plusieurs années en négociation et pilotage de projets. Vos connaissances juridiques, notamment en droit public et droit des collectivités locales, vous permettent de rédiger des documents en première intention. Animé-e par la culture du résultat, vous faîtes preuve d'autonomie, d'initiatives, et d'adaptabilité. Apprécié-e pour votre rigueur et votre fiabilité, vous êtes en capacité de prendre des engagements. Votre aisance dans les relations de travail en transverse et votre talent pour communiquer sont des qualités essentielles pour réussir sur ce poste.

Plus d’informations et postuler en ligne sur le site www.orange.jobs