5 000 fans pour Matt Pokora à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pas de doute : Tours aime Matt Pokora. 5 000 personnes se sont rassemblées au parc expo ce dimanche pour un concert mélangeant les plus grands tubes de l'artiste et ceux de Claude François qu'il a repris récemment pour un album spécial... Un choc de générations sur scène et dans le public, pour un ensemble très applaudi et très apprécié... Clairement, celui qui est désormais juré de l'émission The Voice de TF1 a assuré le show, et les images sont ci-dessous...

James TECHER