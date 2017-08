Des travaux la nuit sur le tram de Tours

Mais (pour l'instant) pas de perturbation du trafic.

Il faut le faire une fois par an, et c'est donc le moment : le contrôle des câbles qui permettent au tram de Tours de s'alimenter en électricité entre Joué-lès-Tours et la gare de Tours et de la Place Choiseul à Vaucanson. Les opérations se font de nuit afin d'entraîner le moins de perturbations possibles.

Après une intervention sur Joué-lès-Tours cette semaine, à partir de ce dimanche, c'est la section République-Gare de Tours qui va être inspectée à l'aide de nacelles. Les trams circuleront normalement mais des nuisances sonores sont à prévoir pour les riverains, à partir de 21h30 et jusqu'aux environs de 4h du matin.

Attention par ailleurs, du 9 au 14 avril (du dimanche au vendredi soir), cette opération de maintenance entraînera cette fois l'arrêt complet de la ligne de tram dès 21h37, précises. Jusqu'à 1h du matin, des bus Plan B assureront un service de substitution. Les détails sont disponibles sur filbleu.fr.