LVOE en balade lumineuse dans les rues de Tours

Avec le clip "Big City Lights"

Si vous êtes un peu attentifs à l'actualité de la scène musicale tourangelle, il y a un groupe inratable depuis plusieurs mois : LVOE (vous pouvez prononcer LOVE). On les avait longuement rencontrés au moment de la sortie de leur premier EP fin 2015, ils ont depuis enchaîné les concerts et gagné encore en force, en maturité, en énergie et en points de sympathie.

Leur deuxième EP, T.I.N.A (oh, encore 4 lettres en majuscules !) vient de débarquer et on est fier de dire que c'est signé de Tourangeaux. Il y a un single, un clip à voir : Big City Lights. C'est simple et efficace : une voiture qui roule dans les lumières de Tours la nuit, une radio qui groove, et un graphisme simple mais carrément bien pensé. Ca s'écoute pour décompresser, pour se donner du courage, pour chasser la grisaille d'un matin morne... En plus le groupe a quasiment tout fait tout seul...

Et voici donc le clip :

La page Facebook d'LVOE est ici.