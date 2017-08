Une course caritative contre la mucoviscidose à Tours

Ce sera le 1er avril au Lac de la Bergeonnerie.

Quatre étudiants de l'IUT de Tours (Hafsa DANDOUNI, Lauranne BRUERE, Paul ROCHER, Romain LEMORE) qui sont en deuxième année de GEA à l'IUT de Tours organisent - le samedi 1er avril - une course caritative au Lac de la Bergeonnerie en faveur des Virades de l'Espoir qui luttent contre la mucoviscidose, maladie touchant principalement les voies respiratoires mais aussi le système digestif. A l'heure actuelle, l'espérance de vie des patients est de 49 ans, quant à l'âge moyen de décès, il est de 29 ans.



Les inscriptions pour la course se feront sur place. Il y a aura deux départs l'un a 14h et l'autre à 16h. Les participants devront se présenter avant le début du lancement de la course afin de procéder aux inscriptions. Les deux vainqueurs se verront décerner un prix. La distance du parcours est de 4,3 kilomètres.



Au programme :

*2 Courses détentes

*Buvette et vente de gâteaux

*Tombola

*Présence de l'association "Les Virades de l'Espoir" d'Onzain (41)

*Stand photo

Tarif : 2€.

D'après communiqué.