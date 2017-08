A Tours, La Ressourcerie va fêter ses deux ans

Ce sera la fête le 1er avril.

La Ressourcerie La Charpentière de Tours fêtera les 2 ans de son installation dans son local le samedi 1er avril, de 14h à 22h. Ça tombe bien, c'est le retour du printemps !



Pour cet anniversaire, de nombreuses animations sont prévues, des jeux, des ateliers, des expositions, un stand buvette et buffet, un grand déstockage, et des poissons d'avril.



C'est l'occasion de mieux faire connaître les activités des habitants et des habitantes.



Siège social : 2 bis rue Marcel Dassault, 37520 LA RICHE



Local d'activités : 153 rue St François, 37000 TOURS





D'après communiqué.



Ouverture au public : mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; samedi de 10 h à 18 h