Troisième sortie pour nettoyer la nature à Tours

Des bénévoles courent un sac poubelle en main et ça marche.

Depuis le début d'année, des courses sont organisées à Tours afin de courir sans compétition mais avec un objectif louable : ramasser les déchets en bord de Cher ou de Loire. Une troisième sortie est prévue ce dimanche 26 mars.

Le départ sera donné à 10h à l'entrée de la piscine du Lac avec deux parcours: un de marche de 6,5km et un de course à pied de 8km. Le parcours de marche se concentre sur les bords du Cher. Celui de course à pied passe par les Deux Lions, la Gloriette, les bords du Cher. "Suite à l'engouement lié à l'évènement nous renouvelons et renouvellerons l'évènement chaque mois" explique Jonathan Boisseau qui le coordonne.



A la fin de l'évènement une collation sera offerte aux participants, ainsi qu'une présentation sur le tri des déchets d'une vingtaine de minutes. L'objectif est toujours le même selon l'organisateur des Run Eco : "partager notre passion du sport tout en ramassant un ou plusieurs déchets sur notre parcours. Ce qui est primordial c'est de venir passer un bon moment, dans la convivialité tout en faisant un geste pour l'environnement et notre belle ville de Tours. Nous sensibilisons aussi les personnes que nous croisons. Elles s'interrogent, s'étonnent..et c'est vraiment le plus important. Si on prête attention à notre environnement de tous les jours, on se rend compte de la masse de déchets que les gens jettent, des fois par simple réflexe (mégots de cigarettes, paquets, mouchoirs...). Si nous pouvons impacter les gens, ne serait ce parce qu'ils ont aperçu notre action, c'est un grand pas."