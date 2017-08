Laurent Gerra au parc expo de Tours fin novembre

L'imitateur revient avec un nouveau spectacle.

« Je m'appelle Laurent, j'ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. » Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra, qui sera de passage au Grand Hall de Tours le 30 novembre.



Ce nouveau spectacle, « Sans Modération » se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra y moque hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l'actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l'actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements...!



Accompagné de 6 musiciens, l'humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et promet, à l'occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées





— Tarifs—

Catégorie 1 Assis Numéroté : 69€ - ** GROUPE : 63€ **

Catégorie 2 Assis Numéroté : 59€ - ** GROUPE : 53€ **

Catégorie 3 Assis Numéroté : 49€

D'après communiqué.