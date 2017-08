Masterclass avant le Florilège Vocal de Tours

Une première pour la 46ème édition de l'événement organisé à l'Opéra de Tours.

La 46ème édition du Florilège Vocal de Tours aura lieu du 26 au 28 mai 2017 à l’Opéra de Tours.



Cette année en compétition, 7 chœurs venant de 6 pays participeront à ce concours de chant choral internationalement reconnu.

• Aleron, QUEZON CITY, Philippines

• Azusa Pacific University Chamber Singers, AZUSA, États-Unis

• Coro San Benildo, MANILLE, Philippines

• Ensemble Mångata, PARIS, France

• Female Academic Choir of College of Culture and Arts, MYKOLAIV, Ukraine

• Musicanova, ROME, Italie

• Oñatiko Ganbara Abesbatza, OÑATI, Espagne

En préambule au concours, le Florilège Vocal de Tours propose pour la première fois une masterclass ouverte à tous les passionnés de chant choral. Le compositeur et chef de chœur lituanien Vytautas MIŠKINIS nous fera l’honneur de diriger cette classe de maître de « découverte de répertoire ».



L’ensemble vocal tourangeau Lumen Laulu sera le chœur témoin mis à la disposition des stagiaires pour illustrer au mieux les enseignements de Vytautas MIŠKINIS.



L’inscription à la masterclass est gratuite pour les adhérents au FVT et les étudiants du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Tours.

Plus d'infos : www.florilegevocal.com

D'après communiqué.