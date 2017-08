PLAT DU JOUR : Cochon noir du pays basque à La Cuisine du Monstre

On a testé ce restaurant du Vieux-Tours.

Ca faisait un bon moment qu’on avait noté quelque part qu’il fallait aller voir ce que La Cuisine du Monstre avait de bon à proposer. Un samedi midi, on a donc poussé la porte de ce petit établissement bien coté situé à deux pas de la Place du Grand Marché/du Monstre au coeur du Vieux-Tours. Les verres orangés sont astucieusement assortis à la déco des murs, le reste est sobre et élégant, parfois amusant. A part la grande porte vitrée il n’y a pas de fenêtre mais l’ensemble est illuminé ce qui ne pose donc aucun problème de visibilité.



Si les serveurs sont des disciples du Monstre, force est de constater que ce dernier les a bien assagis : ils sont attentifs et efficaces. Sur la carte, une proposition de menu à moins de 20€ avec par exemple une salade et son croustillant de reblochon prise par notre voisine de table (on a pioché dans l’assiette : c’est top !). De notre côté, on a pris à la carte - ni trop coirte, ni trop longue - en laissant parler notre instinct, attiré par les produits basques.



L’entrée, ce sera donc du jambon basque à 7€. Plutôt bon mais pas assez sec à notre goût, dommage. Ca fait bizarre de le dire, mais l’assiette était presque trop garnie et aurait mérité un peu de verdure pour accompagner tout cela. On reste sur du porc pour le plat, mais pas n’importe lequel : du cochon noir du Pays Basque, race on ne peut plus réputée. Ce qui est au centre de l’assiette c’est du filet et, là, on est au diapason ! En plus les gnocchis qui font office de garniture sont fondants, enfin la sauce est une grande réussite. Tout cela pour 15€. Monstrueusement efficace.

O.C.