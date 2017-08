Ego Le Cachalot et Keblack en showcase à Tours

Deux samedis de suite.

Le magasin Cultura de Tours Nord prévoit deux réceptions d'artistes dans les prochains jours...

D'abord Ego Le Cachalot, issu de l’imagination de David Delabrosse, musicien, et de Marina Jolivet, plasticienne.



Sous les coups de crayons de Marina et les accords de David, Ego ses 2 tonnes et son petit cerveau ont pris forme avec de nombreux amis tels que Chico le croco ou le chien avec une cystite. Son univers devrait faire le bonheur des plus petits mais aussi des plus grands ce samedi 25 mars à partir de 16h30.



Le second évènement est la venue de Keblack. Le rappeur et chanteur doit notamment sa notoriété aux joueurs français qui lors de l’Euro de football 2016 se sont mis en scène dansant sur son titre « J’ai déconné » dans une vidéo qui a fait le tour d’internet. Aujourd’hui Keblack est plébiscité dans toute la France grâce à ses titres comme « Bazardée ». Il sera à Tours le samedi 1er avril, en partenariat avec NRJ, dès 14h pour une dédicace et une rencontre.

