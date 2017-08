Des insectes comestibles à la fac des Tanneurs

Ca vous dit de goûter ?

Ce n'est pas le premier événement du genre à Tours, c'est donc peut-être le signe qu'une tendance est en train de naître, même si l'idée fait encore peur à beaucoup de monde (dont l'auteur de ces lignes). On est en train de parler du fait de se nourrir avec des insectes. Oui, pour remplacer la viande. Parce que ces petites bêtes aussi sont pleines de protéines. Présenté comme ça, on ne peut y voir que des avantages : plus facile à élever, moins polluants, peu chers... D'ailleurs les insectes on en mange déjà ailleurs dans le monde depuis des lustres, et on en parlait récemment avec une spécialiste de la question lors d'une conférence à la Cité de la Gastronomie tourangelle.

Sauf que, visuellement, ça reste des insectes. Même aromatisés au paprika ou à je ne sais quoi d'autre, ce sont DES INSECTES ! Alors si ça ne vous fait pas peur où que vous avez perdu un pari, ou que vraiment ça vous dit de changer d'alimentation, on a une info pour vous : des étudiants tourangeaux organisent une journée pour vous faire découvrir les insectes comestibles et ça se passe ce samedi 25 mars, à l'heure du goûter (il n'y a pas de hasard dans la vie).

Voici la façon dont ils présentent la chose :

"D'ici 2050, nous serons 10 milliards d'individus à vivre sur les ressources d'une planète qui n'est pas capable de produire suffisamment de nourriture pour les 7 milliards actuels. Il faut donc penser à de nouvelles solutions d’alimentations afin de subvenir aux besoins de chacun."

L’événement sera composé de trois parties dès 14h :

Une exposition avec l’histoire de cette pratique, les régions où cette alimentation est utilisée et des photos de création culinaire.

Une conférence organisée par l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte dans un des amphithéâtres de l’université.

Une dégustation d’insectes comestibles, un chef dressera des créations culinaires à base d’insectes devant le public.