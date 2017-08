Tours est entrée dans la cour des grands

L'agglo est officiellement devenue une métropole.

Depuis le temps qu'ils attendaient ça... Après 15 mois de démarches à l'initiative du préfet d'Indre-et-Loire, après être passée du projet utopique au projet en mauvaise posture, Tours a rebondi et a obtenu ce statut tant convoité de métropole.

La communauté urbaine de Tour(s)Plus a donc laissé sa place ce mercredi après-midi à Tours Métropole Val de Loire, une plaque officialisant le changement ayant été dévoilée au siège des Deux-Lions, en présence du ministre en charge de l'aménagement du territoire au gouvernement : Jean-Michel Baylet, le même qui avait douché les espoirs de Tours il y a 9 mois lors d'un congrès au Vinci en disant que la métropole ce ne serait pas possible.

Les politiques tourangeaux ne sont donc pas peu fiers de leur pied de nez dans cette affaire, eux qui se sont unis pour que ça aille plus vite, faisant fi des questions de droite et de gauche (bien que le FN ou le PCF aient fait part de leur désaprobation envers ce projet). C'est d'ailleurs un double pied de nez car le décret consacrant Tours comme métropole a été signé avant celui qui permettra à Orléans de revendiquer ce même statut.

Au total, 22 agglos françaises sont officiellement des métropoles (même si d'autres comme Chartres et Châteauroux en ont le nom, mais pas les avantages comme des dotations financières supplémentaires de l'Etat).

Après la signature officielle et la fête, place désormais au travail pour cette nouvelle métropole qui va devoir trouver son rythme de croisière, notamment apprendre à gérer ses nouvelles compétences (eau, voirie...) avec le moins de cacophonie possible alors que de nombreux agents changent d'employeur. Il va aussi, et surtout, falloir se montrer digne de ce titre de noblesse en lançant des projets mais surtout en les concrétisant. On pense évidemment à la seconde ligne de tramway mais aussi à l'Arena ou encore à une nouvelle patinoire, évoquées lors de récents débats. Tours Métropole est née, à elle de prouver qu'elle pourra être mature rapidement.

Photo : Facebook.