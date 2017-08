Samedi, c'est la Fête des Vins de Bourgueil à Tours

C'est la 15ème édition et les chalets sont déjà prêts.

Pour la 15ème année consécutive, les vignerons de Bourgueil investissent le centre-ville de Tours pour célébrer la fête des vins de Bourgueil sur le boulevard Heurteloup. Ce sera ce 25 mars de 10h à 19h.

Après avoir acheté un verre de dégustation (2 €), les amateurs découvriront le millésime 2016, pourront rencontrer 43 vignerons, et remplir leur cave des meilleurs vins rouges et rosés de l’appellation. Un millésime défini comme "précieux" à cause du gel qui a frappé le vignoble l'an dernier. La quantité a été fortement diminuée mais la qualité est au rendez-vous selon les professionnels : "on touche à l'excellence" dit Guillaume Lapaque qui représente l'appellation.

La fête des Vins de Bourgueil à Tours, c'est aussi :

- Les traditionnels « Saint-Vincent » qui récompensent les meilleures cuvées de rosé, de rouge de printemps et de rouge de garde. Remis aux lauréats à l’issue de l’inauguration, les trophées sont des œuvres originales en tuffeau et cep de vigne, signées par la sculptrice Valérie Herlin. Installée à Chouzé-sur-Loire, Valérie Herlin est lʼépouse du vigneron Laurent Herlin.

Cette année on verra des "Diamants de Loire", gemmes nés de l'alliance patrimoniale de la vigne et du terroir, façonnés à la forme d'un flacon de nectar bourgueillois.

- Parmi les artisans des métiers de bouche exposant sur le boulevard Heurteloup aux côtés des vignerons, Jean-François Brémaud, pâtissier, chocolatier et glacier à Bourgueil, viendra présenter sa célèbre « galette bourgueilloise », recette originale et marque déposée depuis 1976. Gardée secrète, la recette de la galette bourgueilloise a été cédée, en août 2016 par Fabrice Métry, qui a pris sa retraite, à Jean-François Brémaud.

- L’office du tourisme « Touraine Nature » qui rassemble Bourgueil et Langeais sera sur le boulevard pour présenter la richesse du territoire et en particulier les restaurants du Bourgueillois.

- Pour bien accueillir les familles, la fête des vins de Bourgueil à Tours proposera également un espace enfant animé par CQFDégustation : cet atelier abordera l’éveil au goût, les 5 sens, les 4 saveurs, le monde des odeurs, des couleurs, des textures, et proposera des petits jeux sensoriels et des dégustations combinées de jus de raisin de cabernet franc en association avec le Sainte-Maure-de-Touraine.

