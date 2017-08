Vendredi et samedi, grande collecte de sang à Tours

L'objectif est de dépasser la barre des 600 dons en 48h.

Pour la 9ème année consécutive, l’Etablissement Français du Sang, la Ville de Tours, les Clubs Rotary, la Touraine Gourmande et de nombreux bénévoles se réunissent pour proposer deux journées festives et conviviales autour du don du sang.

La grande collecte de sang évènementielle « Mon Sang pour les Autres » est organisée à l’Hôtel de Ville de

Tours les 24 et 25 mars, le vendredi de 13h à 19h et samedi 25 mars de 11h à 18h avec l'objectif de recruter 35% de nouveaux donneurs.

En Indre-et-Loire, 650 poches de sang sont nécessaires chaque semaine pour répondre aux besoins des malades et blessés. Et si la population française est dans l’ensemble favorable au don de sang, on compte seulement 4% de donneurs.

Plus d’une centaine de bénévoles sont réunis pour faire de cet instant utile, une fête conviviale : les Clubs Rotary (Rotary de Tours, Tours Ronsard, Tours Balzac, Tours Sud, Tours Val de Loire, Inner Wheel et Rotaract), des étudiants d’horizons divers, le service universitaire de médecine préventive, etc. Tous sont mobilisés afin de recevoir les donneurs dans une ambiance festive et décontractée.

De nombreuses animations sont proposées le samedi Place Jean Jaurès et en centre-ville. Et comme chaque année la collation offerte aux donneurs après le don est concoctée par les chefs restaurateurs de la Touraine Gourmande.



La particularité cette année : Fred Chabot, artiste métallier, expose ses œuvres dans le péristyle de l’Hôtel de Ville durant les deux jours de la collecte.

En 2016, 576 donneurs étaient venus, contre 626 en 2015.

D'après communiqué.